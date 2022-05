IL quer colocar no regimento regras para primeiro-ministro ir às comissões parlamentares

Na dúvida, esclareça-se no regimento, alterando-o: foi a forma que a Iniciativa Liberal encontrou para tentar, de vez, acabar com as diferentes interpretações sobre se o chefe do Governo pode ou deve responder nas comissões parlamentares permanentes. Para isso, os liberais querem colocar no principal documento sobre o funcionamento da Assembleia da República (o regimento) as regras para as audições do primeiro-ministro nas comissões e estipular que quem ocupa esse cargo “é considerado membro do Governo ou ministro” no caso das normas que regem as comissões.