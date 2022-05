Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

A Rússia está a “destruir tudo” no Donbass, acusa Zelensky. O Governo russo eliminou o limite de idade para ingressar no exército, antes estabelecido aos 40 anos. ONU confirma a morte de quase 4000 civis — entre as vítimas, 259 crianças — em 91 dias de guerra Este artigo é actualizado ao longo do dia.

Actualizado às 17h30

▶ Rússia está a "destruir tudo” no Donbass, disse Volodymyr Zelensky. Em Lugansk, a situação “está à beira de se tornar crítica”, afirmou o governador da região, onde a cidade de Severodonetsk está a ser “destruída 24 horas por dia”.

▶ Parlamento russo aprovou um projecto de lei que permitirá ao Kremlin nomear uma nova administração para empresas estrangeiras que abandonaram a Rússia, não por razões económicas, mas pelo “sentimento anti-russo na Europa e nos EUA”.

▶ Moscovo está disponível para abrir corredor humanitário para que os navios de transporte de alimentos deixem a Ucrânia, avançou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Rudenko. Ainda assim, o Kremlin mantém a narrativa de que a solução para evitar uma crise alimentar global é levantar as sanções impostas à Rússia.

​▶ “A minha pergunta é: existe unidade, na prática [no Ocidente]? Não me parece.” Zelensky denunciou esta quarta-feira a falta de unidade entre países ocidentais, dando como exemplo a discórdia sobre a adesão da Suécia e Finlândia à NATO.

​▶ Governo britânico já aprovou a venda do Chelsea, clube que pertencia a Roman Abramovich.

▶ A Rússia eliminou o limite máximo de idade para ingressar no exército (40 anos). O partido Rússia Unida, no Governo, justificou a proposta por permitir aos mais novos que aprendam com profissionais mais velhos, ainda que sejam conhecidas as pesadas perdas humanas no exército de Vladimir Putin.

​▶ A Human Rights Watch denunciou a discriminação de refugiados ciganos por parte das autoridades moldovas, que lhes negam alojamento e a utilização de estabelecimentos do Estado.

▶ Desde 24 de Fevereiro, já mais de 6,6 milhões de pessoas foram forçadas a deixar a Ucrânia. A ONU confirma também a morte de quase 4000 civis — entre as vítimas, 259 crianças — em 91 dias de guerra, desde o início da invasão russa.

​▶ A Comissão Europeia propôs criminalizar a violação das sanções impostas à Rússia e reforçar confisco de bens de oligarcas russos.