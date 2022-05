Mirandela e Valpaços inauguram troço do Caminho de Santiago

Entre os dois concelhos, o Troço do Caminho Português de Santiago do Este tem quase 60 km e é inaugurado no sábado.

O novo troço português do Caminho de Santiago vai ser apresentado esta sexta-feira, com inauguração marcada para sábado: é parte do chamado Caminho Português de Santiago do Este, que interliga com Chaves, e iniciativa conjunta dos municípios de Mirandela e Valpaços.

Com uma caminhada entre os dois municípios ficará marcada simbolicamente, passo a passo, a inauguração do troço. “integrando assim estes concelhos na rede internacional de itinerários do Caminho de Santiago”.

Segundo a autarquia, trata-se de “um investimento de cerca de 250 mil euros, comparticipado em 85% pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional)”.

O novo troço tem 59,2 km: 31,7 km no concelho de Mirandela, 27,5 km no concelho de Valpaços, e “estabelecerá a ligação” ao Caminho Português Interior de Santiago, em Chaves.

Pelas contas das autarquias, a previsão é de passarem pelo troço cerca de cinco mil peregrinos.

O evento de dois dias que marca a inauguração tem o seu primeiro momento no Centro Cultural de Mirandela, no dia 27, com uma Conferência Internacional do Caminho de Santiago do Este. Em cima da mesa, temas como a espiritualidade, o turismo, o património e a caminhada em segurança e como tudo isto se interliga.

No sábado, 28, a caminhada inaugural será “entre Mirandela (aldeia de Valongo das Meadas), passando pela praia fluvial de Miradeses/Rio Torto, terminando em Valpaços": as inscrições podem ser efectuadas no Posto de Turismo de Mirandela.