Caso belga de varíola-dos-macacos tem historial de viagem a Portugal

Análise filogenética preliminar mostra que o genoma obtido pertence ao subgrupo da África Ocidental do VMPX e está mais intimamente relacionado com o genoma do vírus recolhido em Portugal, o que fornece “mais evidências de disseminação substancial da comunidade na Europa”, referem investigadores da Bélgica.

A amostra usada por investigadores do Instituto de Medicina Tropical da Bélgica e da Universidade de Antuérpia para a análise do genoma do vírus da varíola-dos-macacos mostrou a existência de histórico de viagem para Portugal, concretamente para Lisboa. O estudo do genoma belga foi publicado num fórum de discussão aberta para análise e interpretação de epidemiologia e evolução molecular do vírus na sexta-feira.