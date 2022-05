Varíola-dos-macacos: Portugal ultrapassa marca dos 20 casos

Uma versão preliminar de um artigo do INSA com os resultados da sequenciação do vírus que circula em Portugal indica que pertence ao subgrupo da África Ocidental, sendo, portanto, menos agressivo e menos transmissível. Há já 70 casos reportados no território europeu.

Portugal tem 23 casos confirmados de infecção humana por varíola-dos-macacos (também conhecida como vírus monkeypox, VMPX). A informação foi agora confirmada pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Esta sexta-feira, uma versão preliminar de um artigo sobre a sequenciação do genoma do vírus monkeypox, realizado por investigadores do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), tinha sido publicada com a informação que Portugal já tem mais de 20 casos confirmados. O documento foi publicado num fórum de discussão para análise e interpretação de epidemiologia e evolução molecular do vírus.

De acordo com a DGS

Apenas na quarta-feira a DGS divulgou números relativos a este surto, que nessa altura se encontrava circunscrito à região de Lisboa e Vale do Tejo. No mesmo dia, foram confirmados 14 casos, todos homens e todos com estado de saúde estável.

A publicação assinada pelos investigadores do INSA refere a composição genómica do vírus da varíola-dos-macacos, confirmando também que a primeira análise filogenética rápida indica que este vírus pertence ao subgrupo da África Ocidental, sendo, portanto, menos agressivo e menos transmissível.

Esta sexta-feira, com os casos anunciados, contam-se já mais 70 casos em todo o território europeu. Neste momento, existem casos confirmados em Espanha (21), Reino Unido (20), Itália (3), Bélgica (2), Alemanha, Austrália, Estados Unidos (1), França (1) e Suécia (1).

Apesar das mais de duas dezenas de casos confirmados, não existe, para já, recomendação de isolamento para os casos confirmados ou suspeitos, nem respostas sobre o número de vacinas contra a varíola existentes na reserva portuguesa.

A varíola-dos-macacos (também conhecida como vírus monkeypox, VMPX) é um vírus tipicamente com baixa transmissibilidade para humanos e que regista sintomas leves, sendo encontrado sobretudo em roedores e primatas não humanos nas florestas da África Central e Ocidental. O surgimento de casos em vários países onde nunca tinha havido registos do VMPX levanta preocupações sobre a origem do surto e a epidemiologia da doença, algo que a Direcção-Geral da Saúde e o Centro Hospitalar Lisboa Central estão a investigar em conjunto para perceber quais as fontes de contágio.