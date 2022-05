Varíola-dos macacos: ECDC admite vacinação de contactos de alto risco com infectados

O Centro Europeu de Controlo de Doenças Europeu (ECDC, na sigla em inglês) recomendou esta quinta-feira o isolamento de todos os casos suspeitos de varíola-dos-macacos e admitiu a possibilidade de utilizar a vacina contra a varíola em todos os contactos de alto risco. Perante os mais de 30 casos confirmados em Portugal, Espanha e Reino Unido, a entidade europeia alerta ainda para a possibilidade de tratar casos de doença severa com antivirais.

Neste momento, Portugal tem 14 casos confirmados e mais de uma dezena de casos suspeitos de infecção com o vírus da varíola-dos-macacos. É o país fora do continente africano com mais casos. O Reino Unido, que teve o primeiro caso confirmado no início de Maio, soma nove pacientes. Espanha e Estados Unidos comunicaram esta quinta-feira a existência de casos confirmados: sete espanhóis e um norte-americano.

A utilização de vacina contra a varíola, doença erradicada em 1980, é recomendada por uma autoridade de saúde pela primeira vez. O ECDC aponta nas suas recomendações urgentes que “se estiverem disponíveis vacinas contra a varíola no país, a vacinação de casos de contacto próximo de alto risco deve ser considerada depois de uma avaliação de risco-benefício”.

Nas recomendações encontra-se ainda o isolamento e testagem imediata dos casos suspeitos, bem como o tratamento com antivirais dos casos com doença grave.

Todos os casos confirmados até ao momento são de homens, jovens, e a informação existente dá conta que estão estáveis, sem sintomas graves.

A utilização de vacinas contra a varíola para tratar este novo vírus que já infectou pelo menos 14 pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo pode ter um efeito protector mesmo após exposição. De acordo com o Centro de Controlo de Doenças norte-americano, existem dados anteriores que indicam que a vacina pode ser pelo menos 85% eficaz a prevenir a varíola-dos-macacos. Mesmo depois da exposição ao vírus, a vacinação pode prevenir ou diminuir o impacto da varíola-dos-macacos, indica ainda a entidade norte-americana.

Usar vacina ou não?

Ainda assim, esta é uma solução vista com algumas cautelas pelos especialistas ouvidos pelo PÚBLICO, que consideram que para já “ainda não é justificado”, como referiu Jaime Nina, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.

As vacinas de segunda geração contra a varíola têm um perfil de efeitos secundários mais danoso, com vários sintomas graves associados. Em Portugal, existirão vacinas contra a varíola de primeira geração. Em 2008, Graça Freitas, então subdirectora da Direcção-Geral da Saúde, afirmava existirem estas vacinas em Portugal – neste momento não existe informação sobre a quantidade, validade ou planos da autoridade de saúde portuguesa. O PÚBLICO questionou a autoridade de saúde sobre este assunto, mas ainda não teve resposta.

A varíola-dos-macacos é uma doença rara e viral que apresenta sintomas menos graves e menor transmissibilidade do que a que é causada pelo vírus da varíola humana – erradicada em 1980. A maioria das infecções advém do contacto com animais infectados ou ainda do contacto próximo com pessoas infectadas ou materiais contaminados. Em Portugal, ainda não existem informações sobre a possível origem do surto.

É comum nesta doença o desenvolvimento de erupções cutâneas, normalmente na cara, espalhando-se depois para outras partes do corpo. Os primeiros sintomas podem incluir arrepios, febre, dores de cabeça, dores musculares, inchaço dos nódulos linfáticos e cansaço extremo. A maioria dos sintomas da doença são leves e desaparecem espontaneamente duas a três semanas após a infecção.

Perante sintomas suspeitos, a DGS recomenda procurar aconselhamento clínico, sendo que o doente deve evitar contactos físicos directos com outras pessoas até ser observado.