Aborto: querem mesmo reabrir as feridas do passado?

Portugal resolveu a questão do aborto em 2007. A nossa lei é um bom exemplo de como a democracia permite serenar as fracturas sociais.

O Tribunal Constitucional quer cooptar para juiz o professor catedrático António Almeida Costa. Há quem se oponha à ideia, por causa de umas opiniões retrógradas que o escolhido escreveu há quase quatro décadas, contra o aborto, agora desenterradas ao estilo americano para o denunciar. Com típico deslumbre provinciano, já nos querem a ombrear com os Estados Unidos, tratando este caso doméstico como se fosse igual ao da reversão da jurisprudência liberal do Supremo Tribunal acerca da interrupção da gravidez.