Da gastronomia ao mergulho, o Costa do Vizir quer ser um parque de campismo diferente

Pode um parque de campismo ambicionar ter um restaurante com estrela Michelin? Com zonas para tendas, caravanas, bungalows e apartamentos, o Costa do Vizir, em Porto Covo, quer contrariar preconceitos e já tem planos para subir ainda mais a fasquia.

Se há pormenor que Ivone Machado “ama” neste projecto familiar “é a curta distância a Lisboa e este despojar de tudo”. Em menos de nada, chegamos a Porto Covo e, a partir daqui, “não pegamos mais no carro”, sublinha a proprietária. A aldeia, uma “perolazinha” “muito bem conservada”, com a sua “traça alentejana”, as barras azuis nos edifícios baixos e “a igrejinha”, fica à distância de uma caminhada de cinco ou dez minutos (“No Verão, carrega completamente de pessoas”, não esconde a proprietária, mas em inícios de Maio as ruas mantinham toda a tranquilidade). O areal mais próximo do Costa do Vizir, a praia Grande, também fica a cinco minutos numa recta em direcção ao mar. E as falésias, serpenteadas pelo Trilho dos Pescadores (Rota Vicentina), convidam a multiplicar os minutos em horas de passeios prolongados por uma costa onde a classificação como Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina tem afastado a massificação imobiliária e turística.