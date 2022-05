Fim-de-semana na TV: de taça erguida entre O Pai, a sombra de Epstein, a voz de Salvador e a biodiversidade

CINEMA

O Pai

TVCine Top, sábado, 18h25

Anthony, de 81 anos, vive sozinho no seu apartamento e recusa a proposta da filha (que em breve se mudará para Paris) para que contrate um cuidador. Sente-se tão pressionado que começa a duvidar de si, de Anne e da própria percepção da realidade. Com assinatura do realizador e dramaturgo Florian Zeller, este drama acerca da demência (filmado na perspectiva de quem sofre dela) ganhou os Óscares de melhor actor (Anthony Hopkins) e argumento adaptado (Florian Zeller e Christopher Hampton).

Hellboy

Hollywood, sábado, 21h30

Hellboy nasceu durante a II Guerra Mundial, nas profundezas do Inferno, e foi trazido à Terra para fazer o Mal. Foi encontrado por soldados Aliados nas ruínas de uma igreja, que o salvaram e ajudaram a desenvolver as suas capacidades sobrenaturais. Apesar do aspecto diabólico, Hellboy adopta o lado do Bem. E será essencial para combater uma poderosa feiticeira determinada a exterminar toda a raça humana. Realizado por Neil Marshall, o filme adapta ao cinema a personagem criada pela Dark Horse Comics. David Harbour ocupa o papel principal; nos secundários surgem Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Dae Kim e Thomas Haden Church.

A Lista de Schindler

AMC, sábado, 22h13

Dirigido por Steven Spielberg, musicado por John Williams e interpretado por Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley, entre outros, colheu sete das 12 estatuetas douradas para que foi nomeado em 1994. É uma ilustração do horror do extermínio nazi. Narra a história real de Oskar Schindler, o empresário alemão que quis enriquecer com a guerra, ao criar uma fábrica de munições de baixo custo, e acabou por se tornar um herói, ao usar a fábrica como tábua de salvação para os seus funcionários judeus.

A Passagem da Noite

RTP2, sábado, 23h32

Premiado filme de Luís Filipe Rocha, com Leonor Seixas como protagonista. Uma jovem de 17 anos, a morar na periferia de Lisboa, é violada por um toxicodependente e resolve esconder o que aconteceu, assim como a gravidez que dali resultou. É o início de uma dolorosa passagem da adolescência para a vida adulta.

A Rapariga Dinamarquesa

Cinemundo, domingo, 20h25

Einar e Gerda Wegener são um casal de pintores. Um dia, a modelo contratada por Gerda cancela e ela pede ao marido para posar. Ele acede e, naquelas roupas de mulher, sente algo intenso despertar dentro de si. Realizado por Tom Hooper, o filme valeu a Alicia Vikander o Óscar de melhor actriz secundária.

Crown Vic

Fox Movies, domingo, 23h57

Thriller policial escrito e realizado por Joel Souza, com acção concentrada numa só noite. Dois agentes (Thomas Jane e Luke Kleintank) patrulham o centro de Los Angeles. Um é veterano, com modos próprios de lidar com situações difíceis; o outro, um novato cheio de ideais ainda frescos da academia.

DOCUMENTÁRIOS

Os Brinquedos que Mudaram o Mundo

História, sábado, 12h57

Maratona de cinco episódios da segunda temporada da docu-série focada nas “histórias e rivalidades que deram lugar à indústria moderna dos brinquedos” nos EUA, sejam de canalizadores protagonistas de videojogos ou dos meandros do império Mattel.

As Regras do Serengeti

Odisseia, domingo, 18h16

O Dia Internacional da Biodiversidade, assinalado neste domingo, motiva a estreia deste filme de Nicolas Brown. Ganhou uma série de prémios, incluindo o Emmy para melhor documentário de natureza. Baseado no livro do biólogo Sean B. Carroll, vai ao encontro de “cinco heróis da ecologia moderna”: Robert T. Paine (que morreu em 2016, dois anos antes de o documentário sair), James A. Estes, Mary Eleanor Power, Tony Sinclair e John Terborgh. Nos anos 1960, estes cientistas foram pioneiros na descoberta de regras que sustentam os ecossistemas.

Chasing Ghislaine

ID, domingo, 22h

Estreia de uma docu-série em três partes, emitidas em bloco, que “revela quem verdadeiramente é a mulher que vivia na sombra de Jeffrey Epstein”, promete a sinopse. Ghislaine Maxwell é alvo de uma investigação, conduzida pela jornalista Vicky Ward, que esmiúça o seu passado, a sua relação com Epstein e o seu papel na rede de exploração de menores liderada pelo namorado multimilionário. Em Dezembro de 2021, a antiga socialite britânica – filha de Robert Maxwell e também ela habituada a uma vida de opulência – foi considerada culpada de aliciar e recrutar adolescentes para serem abusadas sexualmente por Epstein, entre 1994 e 2004. Quanto ao magnata, morreu em 2019, enquanto aguardava julgamento. Foi encontrado estrangulado na sua cela, no que foi oficialmente classificado como suicídio.

Tesouros Perdidos de Roma

National Geographic, domingo, 22h30

Estreia. A série documental segue os trabalhos dos arqueólogos para recuperarem vestígios da antiga cidade de Zeugma (hoje parte da Turquia) antes que ficasse submersa por uma nova barragem. Os mosaicos são as peças que mais se destacam, mas também há moedas, cerâmica, inscrições e até tecidos no espólio – pistas para perceber melhor a história de quem ali viveu e a importância estratégica do local para o Império Romano.

DESPORTO

Futebol: Tondela x Porto

TVI, domingo, 17h

Final da Taça da Portugal, em directo do Jamor. Para o Tondela, é a estreia nesta fase da prova-rainha, se bem que com o travo amargo da recente despromoção à II Liga. Para os “dragões”, é a oportunidade de fazerem a “dobradinha”, depois de terem conquistado o título de campeões nacionais.

MÚSICA

Salvador Sobral - bpm - Ao Vivo no Maria Matos

RTP1, sábado, 23h49

Registo do concerto que Salvador Sobral deu, em Janeiro deste ano, no Teatro Maria Matos. O mote foi bpm (que significa batimentos por minuto, do coração e da música), álbum de que já tinha revelado algumas notas, precisamente no teatro lisboeta, no Verão de 2020. Foi o primeiro disco em que se afirmou como autor, para além dos dotes enquanto intérprete. Ao seu lado surgem André Rosinha no contrabaixo, André Santos na guitarra, Bruno Pedroso na bateria e Max Agnas no piano.

Brittany Howard Plays Baloise Session

RTP2, domingo, 23h46

Depois do hiato anunciado, em 2018, pelos Alabama Shakes, a sua frontwoman prosseguiu a solo e lançou-se nos discos no ano seguinte com Jaime, álbum que lhe valeu sete nomeações para os Grammys e lhe deu a grafonola dourada de melhor canção rock por Stay high. No mesmo ano, passou pelo festival suíço Baloise Session – o concerto que a RTP passa neste domingo.

DANÇA

Escrito na Água

RTP2, sábado, 22h05

É nas fronteiras entre a ficção e a realidade que se move este filme de dança. Atrás das câmaras está o coreógrafo Pontus Lidberg. Entre o palco e os bastidores do processo criativo, ficciona e dramatiza a história de uma coreógrafa (Aurélie Dupont) que está a trabalhar numa peça sobre desejo e que mergulha de tal forma no tema que acaba por se enamorar do bailarino principal (Alexander Jones). Nesta “metáfora de como muitas vezes vivemos as nossas vidas”, explica Lidberg, “a água, enquanto temática condutora, confere à história uma espécie de realismo mágico e um meio de visualizar estas perspectivas filosóficas”.

INFANTIL

Snow: A Pedra dos Desejos (V. Port.)

Cinemundo, sábado, 10h25

Com realização de Aleksey Tsitsilin, um filme de animação sobre coragem e a importância da família, inspirado num conto de Hans Christian Andersen. Dá seguimento à aventura dos irmãos Kiara e Kai iniciada em Snow: Uma Viagem Heróica e continuada em Snow: O Espelho da Rainha.

Home: A Minha Casa (V. Port.)

Hollywood, domingo, 9h30

Timbrada pela DreamWorks e realizada por Tim Johnson, uma comédia de animação baseada no livro infantil The True Meaning of Smekday, de Adam Rex. Durante uma invasão alienígena em que os humanos são capturados e transferidos para uma “reserva”, uma menina consegue escapar e encontra um aliado inesperado em Oh, um dos extraterrestres.