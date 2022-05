Juan Carlos regressou a Espanha, após quase dois anos exilado

O rei emérito regressou a Espanha, vindo de Abu Dhabi, dois anos depois de ter deixado o país na sequência de uma série de polémicas que contribuíram para a degradação da imagem da Casa Real.

Na tarde desta quinta-feira, 19 de Maio, o avião em que viajava aterrou no aeroporto de Vigo. O ex-monarca ficará por cinco dias no país, na primeira estadia em Espanha, após onze meses expatriado nos Emirados Árabes Unidos. Na pista de aterragem esperava-o a filha mais velha, a Infanta Elena.

No próximo dia 23, o rei emérito viajará até Madrid para se encontrar com Filipe VI e a rainha Sofia no Palácio da Zarzuela. Não foi confirmada a presença da nora, Letizia, nem da neta, a Infanta Sofia (a Princesa das Astúrias está a estudar no Reino Unido).

Em seguida voltará a Abu Dhabi, sem passar nenhuma noite no Palácio de Zarzuela, depois de o Governo se opor à sua estadia no palácio, argumentando que não é apenas a residência da família real mas a sede da chefia de Estado.

Até ao início da próxima semana, Juan Carlos I estará na Galiza, na casa de Pedro Campos, presidente do Real Club Náutico de Sanxenxo e amigo próximo do rei emérito. Em declarações aos jornalistas, Campos disse estar “muito animado” pelo regresso do antigo rei, que tem “mais coisas boas do que más”. “Ele está bem-disposto, muito entusiasmado por regressar a Espanha. É esta a principal mensagem que me transmitiu.”

Pedro Campos não revelou se Juan Carlos participará na regata de preparação para o campeonato mundial da classe 6mR, que terá Sanxenxo como porto base. “Ele não navega há três anos, embora diga que está em muito boa forma física.” Seja como participante ou espectador, Campos acredita que o amigo, aos 84 anos, regressará à cidade na semana do campeonato, de 10 a 19 de Junho.

No Verão de 2020, Juan Carlos I decidiu abandonar o país face às consequências políticas das revelações sobre os seus negócios no estrangeiro, para salvaguardar a família real.

O rei emérito de Espanha recebeu 100 milhões de dólares de um ex-monarca saudita e criou, num banco suíço, uma fundação para os esconder. Em seguida, doou o dinheiro à antiga amante, subtraindo esse valor de qualquer herança.

Embora o antigo rei tenha sido ilibado de qualquer responsabilidade penal, não deu qualquer explicação ou apresentou qualquer pedido de desculpas à sociedade espanhola pelas polémicas em que esteve envolvido.