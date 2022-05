Viva o sargo da Costa Vicentina: Aljezur, Sagres, Rogil e Odeceixe fazem a festa à mesa

Sopa de Sargo, percebe e berbigão. Sargo da Pedra da Agulha com Batata-doce de Aljezur no Paulo da Arrifana. Sargo grelhado no carvão com alho e limão, acompanhado com batata-doce e legumes da horta no Adelino de Odeceixe. Sargo frito com migas de alho e coentros no III Geração de Aljezur. Cataplana de Sargo perfumada com gambas na Cervejaria Mar de Aljezur. Sopa de Sargo, percebe e berbigão na Praia do Canal. Sargo no fogo, “como se fazia na praia nos anos 70, 80” no Carlos de Sagres.