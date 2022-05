Imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões congelado em Portugal

Oligarca russo tentou vender propriedade na Quinta do Lago, no Algarve, 15 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Caixa Geral de Depósitos sinalizou a operação e alertou as autoridades.

Tudo começou com um alerta da Caixa Geral de Depósitos (CGD) à Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ). Um pedido de crédito à habitação para a aquisição de um imóvel na Quinta do Lago, no Algarve, em Fevereiro, avaliado em dez milhões de euros, despertou a atenção da instituição bancária. A entidade vendedora era a Millhouse Views LLC, uma empresa detida pela Millhouse LLC, uma holding de investimentos detida por Roman Abramovich, segundo o PÚBLICO apurou. O registo da propriedade encontra-se congelado desde 25 de Março a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros.