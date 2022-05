A herança do BPP: três mil lesados e muitas poupanças por recuperar

O BPP foi o segundo de quatro bancos intervencionados pelo Estado português. Antes tinha “caído” o BPN, seguindo-se depois o BES e o Banif. Em comum, todas estas instituições deixaram milhares de clientes lesados. No caso da instituição criada por João Rendeiro, esse número superou os três mil, alguns com aplicações em depósitos de Retorno Absoluto e outros em produtos de investimento mais complexos.

Como se tratava de uma instituição especializada na gestão de fortunas, boa parte dos clientes tinha aplicações financeiras elevadas. Ainda assim, uma parte significativa dos clientes acabou por recuperar a totalidade ou grande parte do seu dinheiro. Para isso foi determinante a solução encontrada pelos próprios clientes, que criaram um fundo de recuperação de créditos, de forma a permitir a liquidação gradual de vários activos, incluindo participações accionistas em várias empresas.

Mas beneficiaram ainda dos pagamentos assegurados pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), no caso de depositantes, que foi accionado, pela primeira vez, e até agora única, em Portugal. O FGD cobriu depósitos até ao máximo de 100 mil euros por cliente, tendo pago mais de 102 milhões de euros.

Também foi accionado o Sistema de Indemnização aos Investidores, que compensou uma parte dos clientes, mas apenas até ao máximo de 25 mil euros por investidor.

Há, no entanto, clientes com aplicações mais elevadas, alguns acima de um ou dois milhões de euros, em private equity (fundos de investimento), que recuperaram pouco ou nada desse valor e que reclamam cerca de 53 milhões de euros à comissão liquidatária da instituição.

Contudo, a liquidação da instituição arrasta-se há mais de uma década, um processo muito criticado pela Associação Privado Clientes, nomeadamente pela falta de resultados, mas também por falta de informação aos credores e ainda pelos elevados custos do processo. A comissão de liquidação foi nomeada pelo Banco de Portugal. Na sequência da liquidação, o Estado viu ser accionada uma garantia pública de 450 milhões de euros por um empréstimo bancário dado no auge das dificuldades do banco. Uma garantia que já foi praticamente toda recuperada, faltando cerca de 43 milhões.

Contactada pelo PÚBLICO, a associação, liderada por Jaime Antunes, diz não ser possível saber quantos clientes já receberam tudo e quantos receberam uma parte ou mesmo nada. Isso porque, explica, “a comissão liquidatária não faz essa limpeza na lista de credores”.

A Associação Privado Clientes avançou com processos judiciais contra o Estado e o Banco de Portugal, por alegadas falhas na supervisão, e outros, que se mantém em curso. A morte de João Rendeiro não trava estes processos, garante Jaime Antunes.