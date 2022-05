Mito: temos de remover os agrafos para reciclar o papel?

O material escolar ou de escritório suscita dúvidas na hora da reciclagem por combinar papel e outros materiais. É preciso remover argolas, agrafos ou clipes antes de depositar folhas e documentos no ecoponto azul? Não, não é. A carga oriunda da recolha selectiva é submetida a vários tratamentos quando chega à indústria recicladora – e, numa destas etapas, todos os objectos “indesejados” são retirados com a ajuda de filtros e imãs.

“O papel é todo molhado e [essa pasta] passa por um tratamento que consegue separar a fibra de papel de todo o lixo. Ele separa-se com grande facilidade, isto faz parte do processo, que também inclui a remoção da cor e das ceras”, afirma ao PÚBLICO Susana Fonseca, membro da direcção da associação ambientalista Zero. O mesmo vale para os envelopes que possuem uma janela transparente.

Embora seja “uma boa acção ambiental, não é necessário”. “Quem não tem tempo nem paciência, pode simplesmente depositar como está no ecoponto azul. Aqueles que se quiserem dar ao trabalho de remover clipes e argolas para serem reutilizados, tanto melhor. Mas reciclar papéis com estes objectos não impede que sejam aproveitados”, acrescenta Susana Fonseca.

No que toca ao saquinho de pão que também apresenta dois materiais – o papel castanho e uma janelinha transparente –, este também pode ser reciclado sem separação. A ambientalista refere que não está a errar quem tem o cuidado de separar as duas partes e depositá-las em ecopontos diferentes. “Está a fazer bem. Mas quem não tem tempo de fazer esta separação pode colocar a embalagem inteira no ecoponto azul. Contudo, vale lembrar que o ideal mesmo é levar o próprio saco reutilizável quando vai ao supermercado ou à padaria”, recorda Susana Fonseca.