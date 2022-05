Elon Musk diz que reverterá bloqueio de Trump no Twitter

Elon Musk, actual CEO da Tesla e da SpaceX, disse que reverterá o bloqueio ao antigo Presidente Donald Trump no Twitter, caso a compra da rede social avance.

Para Musk, banir o antigo Presidente dos Estados Unidos foi um erro: “Penso que foi uma decisão moralmente má e extremamente insensata”, declarou no evento Future of the Car, organizado pelo Financial Times.

“Penso que não foi correcto banir Donald Trump. Penso que foi um erro... Alienou uma grande parte do país e, no fundo, não levou a que Donald Trump deixasse de ter uma voz”, acrescentou.

A rede social baniu Trump na sequência dos motins de 6 de Janeiro por incitação à violência.