Elon Musk quer comprar Twitter para “transformar” rede social

Menos de duas semanas depois de se ter tornado no principal accionista do Twitter, o bilionário Elon Musk apresentou uma proposta para comprar as restantes acções da rede social. De acordo com o relatório enviado pela empresa à Securities and Exchange Commission (SEC), supervisora do mercado financeiro norte-americano, a proposta é de 54,2o dólares por acção (49,70 euros), colocando o valor do Twitter nos 43 mil milhões de dólares (cerca 37,6 mil milhões de euros).

“A minha oferta é a minha melhor e última oferta”, escreveu o fundador da Tesla e da SpaceX ao presidente do conselho de administração do Twitter, Bret Taylor, segundo o documento publicado esta quinta-feira.

Elon Musk defende que o Twitter “precisa de ser transformado” para atingir todo o potencial que tem como rede social.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

"Investi no Twitter por acreditar no seu potencial para ser a plataforma de liberdade de expressão do mundo, e acredito que a liberdade de de expressão é um imperativo funcional para uma democracia funcional”, refere o bilionário, um utilizador regular da rede do pássaro azul, onde conta com mais de 80 milhões de seguidores.

"No entanto, desde o meu investimento apercebi-me que a empresa não vai prosperar nem servir este imperativo social na sua forma actual. O Twitter precisa de ser transformado como uma empresa privada”, continuou Musk, que já criticou publicamente várias decisões da empresa ao longo dos anos, antes de se tornar accionista.

O bilionário norte-americano, que em 2021 se tornou no homem mais rico do mundo, mostra-se intransigente quanto à sua oferta. ​"Se não for aceite, terei de reconsiderar a minha posição como accionista”, avisou depois de notar que a proposta é 54% superior ao valor das acções do Twitter antes do seu primeiro investimento, a 28 de Janeiro na empresa, e 38% superior ao valor no momento em que a compra das acções foi divulgada.

Desde o anúncio da proposta, as acções da empresa estão a reagir em alta, com uma subida de 6% na negociação pré-mercado. No encerramento do mercado de quarta-feira, as acções do Twitter estavam a ser negociadas a 45,85 dólares (cerca de 42 euros).

Elon Musk comprou no início deste mês 74,3 milhões de acções do Twitter, correspondentes a 9,2% do capital da rede social, que o colocaram como seu maior accionista. Depois da aquisição, foi chamado a juntar-se ao conselho de administração da empresa, o que limitaria uma participação sua na empresa nos 15%, mas rejeitou o convite.