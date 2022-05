Metadados: PCP disposto a regular urgentemente acesso das polícias “no limite do indispensável”

Depois de se perceber que a declaração de inconstitucionalidade da conservação durante um ano, pelas operadoras de telecomunicações, dos dados sobre o tráfego telefónico e de dados dos consumidores pode deitar por terra a investigação criminal e colocar em risco milhares de processos judiciais dos últimos 12 anos, o PCP deu já o primeiro passo, defendendo ser “urgente manter e regular o acesso policial a metadados no limite do indispensável”. Os comunistas dizem mesmo estar disponíveis para “contribuir ou tomar a iniciativa, para uma solução legislativa urgente nesta matéria”.

Em comunicado, o PCP considera que o facto de o acórdão do Tribunal Constitucional (TC) impedir as polícias de acederem a metadados das comunicações de suspeitos criminais, com efeitos retroactivos a 2008 “comporta graves limitações à investigação da criminalidade complexa, designadamente à cibercriminalidade, criminalidade económica e corrupção”.

O acórdão, dizem os comunistas, “criou o contra-senso dos registos de metadados nas operadoras de telecomunicações estarem disponíveis, para questões de facturação, por um período de seis meses, e para o acesso dos serviços de informações em matérias sensíveis, sem controlo judicial (disposição que o PCP não acompanha), mas estarem para sempre vedados à investigação criminal”. Uma situação que o partido considera intolerável.

“Teria sido possível acautelar melhor a defesa da liberdade e privacidade dos cidadãos em geral, sem que as polícias ficassem impedidas do acesso a metadados, sob controlo judicial”, defende o PCP, que avança com uma solução: “Seria possível encurtar o período de disponibilidade dos registos de metadados, como acontece noutros países, ou encontrar procedimentos que equilibrassem a dicotomia liberdade-segurança”, deixando no ar que poderá propor, na Assembleia da República, uma solução legislativa nestes termos.