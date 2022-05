Governo britânico prepara lei que elimina partes do protocolo irlandês do “Brexit”

Ministra dos Negócios Estrangeiros entende que as negociações com a UE chegaram a um beco sem saída e quer acabar unilateralmente com os controlos alfandegários aos produtos comercializados entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha.

O Governo do Reino Unido está a preparar-se para se desobrigar dos compromissos jurídicos e políticos assumidos e acordados com a União Europeia, através de um tratado internacional, apresentando legislação interna que pretende eliminar unilateralmente partes do protocolo irlandês, o documento anexo ao acordo do “Brexit” que define o regime regulatório e aduaneiro aplicável à Irlanda do Norte.