BdP aplicou 2,8 milhões em coimas no primeiro trimestre

No primeiro trimestre, o Banco de Portugal (BdP) proferiu decisão em 84 processos de contra-ordenação tendo aplicado coimas no valor total de 2,861 milhões de euros, dos quais apenas 128 mil estão suspensos de execução. O valor aplicado nos primeiros três meses foi substancialmente mais alto que o montante de 1,682 milhões aplicados no quarto trimestre de 2021.

De acordo com a síntese da actividade sancionatória, divulgada esta terça-feira, a maioria das decisões (54) foram infracções de natureza comportamental, seguindo-se 13 às regras em matéria de recirculação de numerário, 11 de natureza prudencial.

A instituição liderada por Mário Centeno decidiu ainda quatro processos relacionados com actividade financeira ilícita e duas a infracções a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Ainda no primeiro trimestre de 2022, o Banco de Portugal instaurou 188 processos, dos quais 108 respeitam a infracções de natureza comportamental e 38 a infracções de natureza prudencial. Há ainda 24 que respeitam a infracções às regras em matéria de recirculação de numerário, oito a infracções às regras relativas ao funcionamento da Central de Responsabilidades de Crédito, e em menor número a infracções a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e a infracções relacionadas com actividade financeira ilícita.