Banco de Portugal aplicou coimas de 1,6 milhões na recta final do ano

No quarto trimestre, supervisor abriu 92 processos e decidiu 40, dos quais 13 relacionados com incumprimentos de natureza prudencial.

No quarto trimestre de 2021, o Banco de Portugal (BdP) abriu 92 processos de contra-ordenação, e decidiu 40, de que resultou a aplicação de coimas no montante de 1,682 milhões de euros, revelou esta quarta-feira a instituição. O montante aplicado na recta final do ano ficou ligeiramente acima do trimestre anterior, que foi de 1,58 milhões de euros.

Dos 40 processos decididos, 19 eram relativos a infracções de natureza comportamental, ou seja, na relação comercial com os clientes, e 13 relacionados a incumprimentos de natureza prudencial, ou as regras gerais das instituições bancárias.

Os restantes oito, quatro ficaram a dever-se a infracções relativas à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e os restantes a falhas relacionadas com actividade financeira ilícita, avança o BdP.

Do total de coimas aplicadas pela instituição liderada por Mário Centeno, 103.750 euros ficaram suspensos na sua execução, ou seja, dependentes da correcção das infracções identificadas.