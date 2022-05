Treinos super curtos podem ser muito eficazes

As melhorias na aptidão cardiorrespiratória observadas nesses estudos são um forte preditor de redução do risco de morbidade e mortalidade.

Parece um daqueles anúncios enganosos: fique em forma e saudável com apenas um minuto de exercício! Mas neste caso, a afirmação não é boa demais para ser verdade porque há já investigação suficientemente consistente que mostra que fazer exercício durante dez minutos ou menos pode contribuir para resultados reais, confirma Jenna Gillen, fisiologista do exercício na Universidade de McMaster, no Canadá. O trabalho desta especialista mostra que mesmo um minuto de exercício, feito correctamente, pode melhorar a forma física e saúde.