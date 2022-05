Bruxelas paga hoje o primeiro cheque do PRR. Reforço de subsídios em Junho

Portugal recebe, esta segunda-feira, 1162 milhões de euros da União Europeia (UE), uma ajuda à recuperação pós-pandemia. É o primeiro cheque do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo pagamento coincide no calendário com o Dia da Europa, uma efeméride que em 2022 tem um tom menos celebratório do que no passado, devido à guerra na Ucrânia, que já dura há mais de dois meses.