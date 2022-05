A unificação da Irlanda, depois destas eleições, parece irreversível

Um sábado que ficará para a história do Reino Unido. A vitória do Sinn Féin na Irlanda do Norte abre simbolicamente a porta à separação de Westminster.

Nunca tinha acontecido desde que a Irlanda do Norte foi criada, em 1921: o partido nacionalista venceu as eleições com direito a indicar o primeiro-ministro. Independentemente das dificuldades que os unionistas do DUP estão a colocar para viabilizar o Governo, é um acontecimento histórico que aquele que foi o braço político da organização terrorista IRA e que defende uma Irlanda unida seja agora o partido com mais representantes no Parlamento.