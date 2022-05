PS quer que Mário Centeno explique subida das comissões bancárias

O grupo parlamentar do PS quer ouvir com “urgência” o Banco de Portugal acerca da evolução das comissões bancárias. Em causa está a subida generalizada do preço das comissões e o incumprimento do prazo para entrega de um relatório que compare os preços praticados em Portugal com o nível médio de comissões praticadas nos demais países da União Europeia. O documento devia ter sido entregue à Assembleia da República em Agosto do ano passado, mas até à data não foi recebido nenhum documento nem foi dada qualquer explicação para este atraso.