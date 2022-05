Matthieu Ricard veio a Lisboa ensinar a cultivar a bondade

Não é a primeira vez que Matthieu Ricard vem a Portugal. Já o fizera antes com o seu mestre Kangyur Rinpoche – figura que dá nome à fundação que organizou a conferência desta quinta-feira –, e acompanhou também o Dalai Lama, de quem foi intérprete, aquando da sua visita ao país. Mas desta vez, o auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, cheio de plantas, com um cenário de natureza como pano de fundo e música oriental a convidar à calma, enche-se para ouvir o monge budista tibetano, de origem francesa, que vive no Nepal há 50 anos.

Matthieu Ricard entra na sala com um leve sorriso, que mantém ao longo da hora e meia seguinte em que reflecte sobre “A Humanidade Que Nos Une Em Tempos De Incerteza”. O monge de 76 anos fala de responsabilidade social nesta que é uma altura marcada por uma grave crise climática e deixa uma mensagem de esperança, quer na mudança que é necessária introduzir, quer no próprio ser humano e na sua “bondade interior”.

A cada frase dita, o monge intercala uma referência a um estudo científico ou lembra um especialista seu amigo, o que não admira já que Matthieu Ricard é doutorado em genética molecular e nunca deixou de estar ligado à ciência, mesmo depois de ter optado pelo caminho espiritual que o levou aos Himalaias, aos 26 anos. Actualmente colabora com o instituto norte-americano Mind and Life, que alia a ciência e a sabedoria contemplativa para conhecer melhor a mente e criar mudanças positivas no mundo, diz o seu site.

Em tempos incertos, com uma guerra na Europa, uma pandemia que ainda não acabou e o aquecimento global a ameaçar o planeta, há pelo menos uma certeza para o autor: num mundo onde tudo é “interdependente” e nada é “permanente”, somos uma “humanidade comum” que nasce com o sentimento de “bondade” dentro de si. E as situações de emergência humanitária são exemplo disso, aponta, acrescentando como exemplo um estudo dinamarquês, onde foram entrevistadas 1600 pessoas de 60 países, após o primeiro confinamento devido à pandemia, e no qual foi mostrado que a sociedade passara a usar mais o pronome “nós” em vez do autocentrado “eu”.

Este altruísmo e compaixão precisam de ser cultivados activamente para não corrermos o risco de vulgarizarmos o sofrimento – o do outro, mas também o próprio, que muitas vezes é acerbado por meio de “obsessões, confusões ou sentimentos como a raiva”, que podem vir a alimentar o “ódio contra nós mesmos”, alerta.

A própria incerteza, refere Ricard, faz parte da natureza humana: “A única certeza que temos é que não nos é possível escapar à morte.” O facto de não sabermos quando é que a morte chega dever-nos-ia mostrar o quão “preciosa é a vida” e incentivar-nos a “viver cada momento da melhor forma”. Pode ser “simplesmente estar no momento presente, sentado, em paz”.

Foto Matthieu Ricard esteve no auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa Fundação Kangyur Rinpoche

“Todos no mesmo barco”

Tudo o que nos rodeia, assim como o próprio ser humano, está assente numa interdependência, sublinha o monge, como se de uma “grande teia de aranha” se tratasse. Matthieu Ricard, por várias vezes, utilizou metáforas e recorreu a histórias para ilustrar o seu discurso, sempre com sentido de humor. “Estamos todos no mesmo barco”, ressalva, não havendo fronteiras geográficas capazes de travar uma pandemia ou uma crise climática. Esta última preocupa-o e considera que se trata do maior desafio da actualidade, mas que é preciso coragem para mudar. “Há uma solução para a crise climática, mas implica mudanças drásticas...”, diz, deixando uma pergunta no ar: “Por que não haveríamos de ter coragem para fazer [essas mudanças]? É um mistério, porque deveríamos ter.”

A mudança não se alcança com o “acordar de manhã a pensar que se vai mudar o mundo”, nota, mas sim com uma atitude que envolva pensar nos outros, “não excluindo ninguém do nosso coração”. Para termos uma sociedade mais benevolente, primeiro há que mudar a “nível individual, através de um treino da mente – a que alguns chamam “meditação​” –; depois é necessária uma mudança cultural; e, por fim, também as instituições terão de ser mudadas”, enumera.

Matthieu Ricard fala de uma “bondade eficiente”, ou seja, reflectir sobre “onde podemos praticar o bem a partir do tempo e dos recursos de que dispomos”. E dá um exemplo concreto, o do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA), que conta com a ajuda da Fundação Kangyur Rinpoche e instituição de solidariedade para a qual reverteu o valor da bilheteira deste encontro. E apela: “O relógio está a bater: Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa.” A sala enche-se de sorrisos e de palmas.