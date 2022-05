OMS: pandemia de covid-19 matou o triplo do que dizem os números oficiais

A covid-19 matou quase três vezes mais pessoas do que dizem os números oficiais, de acordo com uma nova estimativa das mortes em excesso relacionadas com a pandemia divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 14,9 milhões de pessoas terão morrido entre Janeiro de 2020 e Dezembro de 2021, em vez dos 5,4 milhões que foram reportados pelos países à OMS.

O novo cálculo inclui as mortes directamente atribuíveis à covid-19, mas também as causadas indirectamente pela pandemia, por exemplo de pessoas que não tiveram acesso a cuidados médicos para outras doenças, porque os sistemas de saúde deixaram de conseguir responder por terem de lidar com as enormes vagas de doentes de covid-19.

As mortes em excesso calculam-se fazendo a diferença entre o número de mortes que aconteceram e o número que seria esperado se não tivesse havido a pandemia de covid-19. “Considera-se que calcular as mortes em excesso é uma métrica precisa que ajuda a traçar uma imagem mais completa da pandemia”, considerou Samira Asma, directora-geral-adjunta da OMS para dados e análise da OMS. Dados que retratem a realidade de forma mais fiel permitem desenhar políticas e intervenções no sector da saúde mais eficazes, sublinhou. Outros estudos tinham já apontado para uma dimensão da mortalidade associada à covid-19 semelhante.

“Basicamente temos três grupos de países: os que têm dados de saúde de alta qualidade e com uma cobertura quase completa, os que têm dados incompletos e que por vezes dizem respeito apenas a uma parte do país, e outros que não têm dados nenhuns”, explicou Somnath Chatterji, do Departamento de Dados e Análise da OMS, numa conferência de imprensa através da Internet, a partir de Genebra.

“Mais de 70 países não tinham dados nenhuns, o que é chocante”, comentou Stephen MacFeely, director do Departamento de Dados e Análise. “Esta é uma oportunidade para salientar a importância dos dados de registos civil e estatísticas de saúde”, frisou. Mesmo antes da pandemia, seis em cada dez mortes em todo o mundo nunca chegam a ser registadas.

Sem ter dados completos para todo o mundo, a OMS trabalhou com uma equipa de especialistas internacionais para elaborar um modelo estatístico que lhe permitiu fazer estes cálculos a nível global e para cada país também.

Das conclusões a que chegou, destaca-se a de que cerca de metade das mortes que até agora não tinham sido contabilizadas ocorreram na Índia – que foi vítima de um surto mortífero na Primavera de 2021, causado pela variante Delta. Pelo menos 4,7 milhões de pessoas terão morrido nessa altura na Índia por causa da covid-19, segundo as contas da OMS – embora nos números oficiais do Governo indiano o número de vítimas se reduza para 480 mil.

Nos últimos meses, surgiram várias notícias que davam conta das tentativas do Governo de Nova Delhi de tentar evitar a divulgação desta nova estimativa do número de mortes da covid-19 pela OMS. Esta semana, a Índia divulgou novos números, que indicam que só em 2020 houve 474.806 mortes em excesso – mas o Governo de Narendra Modi diz que nem todas estas mortes podem ser atribuídas à covid-19. Oficialmente, em 2020, apenas 149 mil indianos morreram por causa da pandemia do novo coronavírus naquele ano. Mas três grandes estudos com revisão pelos pares, diz a BBC, concluíram que as mortes relacionadas com a pandemia até Sete de 2021 “eram seis a sete vezes mais elevadas do que as registadas oficialmente”, aproximando-se dos números da OMS.

Dez países representam cerca de 80% da mortalidade em excesso devida à covid-19 entre Janeiro de 2020 e Dezembro de 2021: Brasil, Egipto, Índia, Indonésia, México, Peru, Rússia, África do Sul, Turquia e Estados Unidos.

Em Portugal, no final de 2020, havia 9998 mortes em excesso (o valor médio do modelo estatístico desenvolvido pela OMS) e no final de 2021, o valor cumulativo das mortes em excesso era de 20.447.

A região do Sudeste Asiático, que inclui a Índia, é aquela onde se regista a maior discrepância entre as mortes registadas e estimadas – seis milhões. Em África, as mortes relacionadas com a pandemia devem ser três vezes mais do que o número oficial, devido à falta de testes de despistagem da covid-19. Até Outubro passado, só tinham sido feito 70 milhões de testes no continente – bem menos do que os 550 milhão administrados no mesmo período nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de a população africana ser três vezes maior que a norte-americana.

Nos 24 meses em análise, 81% das mortes aconteceram em países de rendimentos médicos. Os países de altos rendimentos registaram 15% dos óbitos e os de baixos rendimentos 4%. Confirma-se o padrão de a covid-19 ser mais mortífera para os homens, que representam 57% das vítimas mortais. Os mais velhos são também os mais afectados: 82% das mortes em excesso foram de pessoas com mais de 60 anos, disse Somnath Chatterji.