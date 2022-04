“Com o egoísmo só queremos maximizar o lucro no imediato e não queremos saber das gerações futuras”

Jean-Marc ZAORSKI/Gamma-Rapho via Getty Images

À pergunta “Quem é que é a pessoa mais feliz do mundo?”, a Google responde: Matthieu Ricard. Tal foi obra dos meios de comunicação social, comenta em todas as entrevistas este monge tibetano nascido em França, explicando que hiperbolizaram os resultados de um estudo científico da Universidade de Wisconsin, EUA, em que tem estado envolvido há 20 anos e no qual se concluiu que possuía níveis extraordinários de “emoções positivas” e de controlo mental. O motivo: longos anos a praticar meditação. Matthieu Ricard deu os seus primeiros passos como cientista, mas cedo, aos 26 anos, após terminar o doutoramento em genética molecular, decidiu trocar o meio intelectual pelo espiritual.