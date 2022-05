Governo prolonga a situação de alerta até 31 de Maio

O Governo prolongou a situação de alerta em todo o território nacional continental que terminava às 23h59 desta quinta-feira, até dia 31 de Maio, “mantendo-se inalteradas as medidas que estão actualmente em vigor”, informou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Foi ainda aprovada uma alteração ao regime de cobrança de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde (SNS). “O diploma prevê que a cobrança de taxas de moderadoras acabará em todos os serviços do SNS, mantendo-se apenas em serviços de atendimento de urgência”, disse.

Questionada pelos jornalistas sobre se a subida dos casos diários de covid-19 e o fim do uso das máscaras em espaços interiores “preocupa o Governo”, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que se registou “um aumento da transmissão”, mas que “este facto não era inesperado”.

"Sabíamos que a circunstância de estarmos com uma doença que permanece em circulação, que tem elevada transmissão nos contextos de maior mobilidade, de nos aproximarmos do retomar da nossa vida normal, ia ter um impacto”, defendeu, relembrando que o aumento de casos se deve à prevalência de 20% da variante Ómicron que “é mais transmissível”, apesar de não existirem dados de que seja mais “gravoso”.

A ministra afirmou ainda que “vamos assistir a um continuar do crescimento” e possivelmente a uma “inversão do decréscimo da mortalidade específica por covid-19”, mas garantiu que “a situação mantém-se controlada”.

Sobre o fim da participação dos testes à covid-19 nas farmácias, Marta Temido sublinhou que “os testes realizados em farmácia não são a única forma de testagem” e que os testes adquiridos nas grandes superfícies “são uma metodologia de testagem válida e acessível”. Para a ministra, a participação “deixou de ter cabimento” com o fim da obrigatoriedade de apresentação dos testes para acesso “a determinados espaços”.

No que toca à quarta dose para pessoas com mais de 80 anos, a ministra da Saúde referiu que “o período óptimo” da administração da segunda dose de reforço, segundo o parecer da Comissão Técnica de Vacinação Técnica contra a Covid-19 “irá ocorrer antes do início de Outono/Inverno de 2023”. Mas admite a possibilidade de antecipar esta data. “Estamos preparados para poder fazer alterações”, afirmou.

A situação de alerta, que se caracteriza como “o nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes”, segundo a Lei de Base da Protecção Civil, foi prolongada pelo Governo a 21 de Abril e está em vigor desde Fevereiro.

Em Abril, registaram-se 20 vezes mais casos diários de covid-19 em Portugal do que no mesmo mês do ano passado. Já esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) indicou que o número médio de infecções diárias subiu de 9474 para 11.153 e o índice de transmissibilidade, R(t), do SARS-CoV-2 estava em 1,07 a 29 de Abril, face aos 1,01 de dia 22 do mesmo mês.