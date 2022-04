Governo anuncia fim da obrigatoriedade de usar máscara, incluindo nas escolas. Há excepções

O Governo diz que estão reunidas as condições para deixar cair o uso de máscaras em quase todos os espaços interiores, incluindo nas salas de aula, informou a ministra da Saúde, Marta Temido, no final de uma reunião do Conselho de Ministros que durou aproximadamente quatro horas. Porém, há excepções. A obrigatoriedade mantém-se em alguns espaços específicos, como lares de idosos, hospitais e transportes públicos.

A situação de alerta irá continuar até 5 de Maio.

​Dada a actual situação epidemiológica, Marta Temido avançou assim haver “condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras”. A utilização indispensável fica restringida a dois tipos de situações: em estabelecimentos em que há contacto com populações especialmente vulneráveis, como serviços de saúde ou estruturas residenciais para idosos, e transportes públicos, por existir “elevada intensidade de utilização” com “difícil arejamento”.

“São estas as duas circunstâncias em que se mantém a obrigatoriedade de utilização de máscaras, sem prejuízo da sua utilização recomendável em termos de medida de saúde pública em determinadas circunstâncias”, completou a ministra.

Foi também revogado o regime do formulário de localização de passageiros, que deixa de ser de preenchimento obrigatório para passageiros de voos com passagem ou destino final em Portugal.

A governante assinalou “a evolução positiva” dos dados epidemiológicos e recordou alguns números. “O número de internados, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos está estável e decrescente”, embora a positividade esteja elevada e a mortalidade por covid-19 “está ainda em 27,9 mortes por cada por cada 100 mil habitantes” (devendo estar abaixo das 20 mortes por cada 100 mil habitantes).

“Não encontrámos ainda o número ideal de óbitos por cada 100 mil habitantes”, prossegue Temido. Porém, ressalva que a mortalidade “se encontra dentro dos valores de referência esperados para esta época do ano” e “estável” desde Fevereiro para cá”.

Por isso, a ministra da Saúde defende que existem condições para alterar as medidas de segurança, nomeadamente graças à taxa de vacinação em Portugal; ao conhecimento da doença; aos novos fármacos e a conjuntura internacional favorável. Além disso, o período de temperaturas mais elevadas é menos favorável à transmissão.

Mas avisa que “sazonalmente” é possível voltar a adoptar medidas mais restritivas.

Ao contrário do que aconteceu nos últimos dois anos, a conferência de imprensa não decorreu no Palácio da Ajuda, mas no antigo Ministério do Mar.