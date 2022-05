Covid-19. Média diária de casos ultrapassa os 11 mil e R(t) aumenta para 1,07

Todas as regiões apresentam a taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, sendo a mais elevada nos Açores (2075,1), seguida do Alentejo (1773,1), do Centro (1664) e da Madeira (1347,7).

O número médio de infecções diárias subiu de 9474 para as 11.153 e o índice de transmissibilidade, R(t), do SARS-CoV-2 estava em 1,07 a 29 de Abril, indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução do número de casos no país, em “29 de Abril o R(t) é 1,07”, quando em 22 do mesmo mês estava nos 1,01.

O valor médio a cinco dias deste indicador para o período entre 25 e 29 de Abril foi de 1,03 a nível nacional e em Portugal continental, refere ainda o Insa, ao avançar que a média diária de novos casos de infecção a cinco dias está nos 11.153 no conjunto do país e nos 10.503 em Portugal continental.

Entre 21 de Janeiro e 15 de Fevereiro, este indicador tinha registado uma descida acentuada, chegando aos 0,71.

Três regiões apresentam um R(t) — que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus — superior ao limiar de 1, caso do Norte (1,09), do Centro (1,06) e dos Açores (1,04), o que “indica uma tendência crescente” de infecções pelo coronavírus que causa a covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo está com um R(t) de 0,98, o Alentejo com 0,97, o Algarve com 0,91 e a Madeira com 0,83.

A incidência de novos casos está nos 1287,8 a nível nacional, baixando ligeiramente para os 1265,3 em Portugal continental, adianta também o relatório do Insa.

Em entrevista ao PÚBLICO, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes explica que o número de casos diários de covid-19 registados em Portugal em Abril deste ano é cerca de 20 vezes superior comparativamente com o valor registado no mesmo mês do ano passado — em Abril de 2021, o número de casos por dia, em média, “rondava os 500 e, neste momento, está entre 9000 e 10.000”. Ao mesmo tempo, cerca de 25% dos resultados são positivos por cada 100 testes realizados à covid-19, com o especialista a destacar que, embora os testes agora só se façam quando há uma suspeita de infecção, este é um valor de positividade “altíssimo” e que se encontra acima do limiar dos 4%.

É também por isso que o número, em termos absolutos, de mortes por covid-19 registado em Abril deste ano no país é quase cinco vezes superior ao valor reportado no mesmo mês de 2021 — em Abril do ano passado, o país registou 117 mortes causadas pela doença, um valor que se aproxima agora de 500. Porém, a letalidade — o quociente entre o número de óbitos e de casos —, que está relacionada com o “perigo que a doença representa em termos de risco de morrer”, é actualmente “cerca de cinco vezes inferior, comparativamente a Abril de 2021”. Na altura, a letalidade da covid-19 “era aproximadamente 1% e agora é cerca de 0,2%”, refere Manuel Carmo Gomes.

Porém, o especialista destaca uma situação “preocupante na África do Sul” causada por duas subvariantes da Ómicron e alerta que “Portugal — como, aliás, toda a Europa — não está livre de voltar a ter um grande ressurgimento”.