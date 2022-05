Assalto não vai impedir associação da Parede de levar o filme e a família de Alcindo Monteiro a Cabo Verde

A Associação Cultura no Muro ficou sem os fundos destinados a pagar as viagens da família de Alcindo Monteiro a Cabo Verde depois de um assalto. Ainda assim, o filme vai passar em Mindelo pois todos se uniram para que isso fosse possível.

Faz já mais de um mês que a Associação Cultura no Muro, em Cascais, foi alvo de um assalto que levou todas as suas verbas. Entre elas estavam fundos destinados a fazer chegar a Cabo Verde os familiares de Alcindo Monteiro, jovem assassinado por um grupo de skinheads em 1995, para acompanharem a exibição do documentário Alcindo (2021) no Centro Cultural de Mindelo. Apesar disso, o filme de Miguel Dores sobre este assassinato vai seguir de Lisboa para a ilha de São Vicente ainda este Verão com a presença da família, fruto de uma angariação de fundos lançada pelo realizador.