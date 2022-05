António Costa aceita convite do primeiro-ministro ucraniano para ir a Kiev

António Costa irá a Kiev assinar um acordo de um apoio financeiro “substancial” à Ucrânia. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro português, no final de uma reunião por videoconferência com o homólogo ucraniano, Denys Shmygal. “Aceitei o convite”, afirmou Costa em declarações aos jornalistas, a partir da residência oficial do primeiro-ministro, no final de uma reunião que demorou quase 1h. Na visita, António Costa encontrar-se-á também com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A data está fechada, mas só posteriormente será anunciada.

Questionado sobre o estado do pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia, o primeiro-ministro afirma ainda que há dois passos que podem ser dados imediatamente, sendo um deles a União Europeia assumir “um compromisso quantificado e claro” de apoio “total” para a reconstrução da Ucrânia.

“Não nos devemos distrair com objectivos de médio ou longo prazo quando há respostas que têm de ser imediatas”, defendeu António Costa.

Regresso do embaixador português a Kiev também já tem data

Depois de esta semana o ministro dos Negócios Estrangeiros ter anunciado que a embaixada portuguesa Kiev irá reabrir nas “próximas semanas”, António Costa reafirma que essa data foi também fechada no encontro com o primeiro-ministro ucraniano. No entanto, tal como em relação à data da sua visita à capital da Ucrânia, António Costa responde que a data só será revelada “em altura própria”.

Na resposta, o primeiro-ministro aproveitou para elogiar o trabalho dos funcionários das embaixadas portuguesas, sublinhando que apesar do embaixador português ter “recuado para a Polónia”, “a embaixada nunca esteve completamente fechada”, garantiu.

O primeiro-ministro foi também questionado sobre o acolhimento de pelo menos 160 refugiados ucranianos Igor Khashin, da Associação dos Emigrantes de Leste (Edintsvo), e pela mulher, Iulia Khashin, funcionária do município, que terão, alegadamente, fotocopiado documentos de identificação dos refugiados ucranianos, no âmbito da Linha de Apoio aos Refugiados da Câmara de Setúbal. A notícia foi avançada pelo semanário Expresso na última sexta-feira.

Em respostas aos jornalistas, Costa demarcou-se da posição do PCP.