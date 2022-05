António Costa terá reunião virtual com primeiro-ministro ucraniano

Depois de o Parlamento ter ouvido uma intervenção por videoconferência do Presidente ucraniano a 21 de Abril, é a vez de o primeiro-ministro se reunir com o seu homólogo ucraniano.

O primeiro-ministro irá reunir por videoconferência com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmygal. O encontro virtual está agendado para as 11h30 de quarta-feira, 4 de Maio, segundo informou o gabinete do primeiro-ministro, numa nota de imprensa enviada às redacções.

“Na agenda da reunião de trabalho estão, essencialmente, dois temas: a cooperação bilateral entre Portugal e Ucrânia e a análise à situação actual do conflito provocado pela invasão da Rússia à Ucrânia”, lê-se na mesma nota.

O encontro acontece menos de duas semanas depois de o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter discursado por videoconferência na Assembleia da República portuguesa.

Na quinta-feira, António Costa participará, também por videoconferência, na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que terá lugar em Varsóvia, capital da Polónia. A iniciativa é coordenada pelos primeiros-ministros da Polónia e da Suécia, em parceria com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, detalha o mesmo comunicado.

Esta conferência internacional servirá para angariar fundos com vista a uma resposta à grave situação humanitária causada pelo conflito militar em território ucraniano, para o apoio aos refugiados e deslocados da guerra na Ucrânia e para responder aos apelos das Nações Unidas (ONU), Cruz Vermelha Internacional e outras organizações humanitárias que actuam no terreno.

Segundo os dados da ONU, aproximadamente 15 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária urgente, incluindo alimentos, assistência médica, protecção e abrigo.