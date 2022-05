Entre os maiores fãs, Johnny Depp já ganhou o caso contra Amber Heard

No dia em que Amber Heard subiu ao banco das testemunhas, as vozes que acreditam na versão da actriz não se conseguem sobrepor às dos apoiantes de Johnny Depp — à porta do tribunal ou online.

O entusiasmo era palpável na calçada atrás do tribunal do condado de Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia, na manhã da última quinta-feira, ainda que os termómetros marcassem três graus Celsius, com o vento a dar uma sensação térmica abaixo de zero. Mas o frio não importava para o grupo que se começava a reunir; em breve, teria um vislumbre do rosto de Johnny Depp, que chega, todos os dias, num enorme SUV Cadillac Escalade preto, com vidros escurecidos. Mas os fãs já sabem que o actor vai abrir a janela e acenar.