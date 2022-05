Visita de líder da oposição alemã a Kiev pressiona Scholz

O líder da oposição alemã, Friedrich Merz, decidiu visitar a Ucrânia depois de ter criticado o chanceler, Olaf Scholz, por não se deslocar àquele país em guerra. Scholz disse que não iria a Kiev depois de um episódio em que o Governo ucraniano fez saber que o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, não seria bem-vindo em Kiev por ter sido uma das faces da política alemã de proximidade com a Rússia de Vladimir Putin ao lado do antigo chanceler Gerhard Schröder.

Steinmeier já disse que se arrependia da política que levou a Alemanha à dependência energética da Rússia (ao contrário de Schröder, que declarou que não fazia qualquer mea culpa: “Não é o meu género”) e a retirada do convite desatou a indignação entre políticos e comentadores alemães. Scholz afirmou que não iria depois do que classificou como uma desconsideração ao Presidente.

O embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andriy Melnyk, que já tinha chamado “cobarde” a Scholz postando a primeira página de uma entrevista feita pela revista Der Spiegel com a pergunta “de que tem medo Olaf Scholz?” em que o chanceler defendia que a prioridade era evitar uma guerra entre a NATO e a Rússia (ligando a questão de certo ao modo ao envio de armamento pesado pela Alemanha – o que acabou por ser feito pouco depois).

O SPD tem sido duramente criticado pela política que deixa a Alemanha sem capacidade para deixar de encher os cofres russos quando o país leva a cabo uma invasão, mas a política foi continuada durante os 16 anos em que ex-chanceler, Angela Merkel, esteve à frente do Governo.

Merz tem a vantagem de ter estado afastado da política activa durante os governos Merkel, por isso não tem de responder às questões que se repetem sobre a política alemã ter ignorado avisos de aliados, desde os Estados Unidos à Polónia, passando pelos países Bálticos e pela própria Ucrânia.

O chefe dos conservadores descreveu agora Scholz como inseguro, fraco, hesitante e tímido, e já avisou contra uma “política de apaziguamento” de Putin.

Enquanto isso, a ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock disse que seria a primeira governante alemã a viajar até Kiev desde o início da guerra. A visita está planeada desde que foram divulgadas imagens de crimes de guerra em Bucha, acrescentou, no programa Anne Will, da estação de televisão pública ARD. Baerbock quis deixar espaço para uma primeira visita ser feita pelo Presidente, mas quando se tornou claro que este não seria, “infelizmente”, convidado, a ministra avançou.

Na Alemanha, as opiniões dividem-se entre quem apoie a visita de Merz e quem a veja como uma jogada de política partidária, quando se aproximam eleições em dois estados federados, neste domingo, em Schleswig-Holstein (Norte), governada por uma coligação liderada pela CDU junto com os Verdes e o Partido Liberal Democrata, e na semana seguinte na Renânia do Norte-Vestefália (Noroeste), o estado mais populoso do país, em que a CDU governa em coligação com os liberais num antigo bastião do SPD.