Schröder, o ex-chanceler que não se importa com o seu lugar na História

As críticas ao antigo chanceler social-democrata pelos seus cargos nas companhias de energia russas e proximidade com Vladimir Putin sobem de tom. Este sábado, o Governo alemão admitiu reverter as vantagens a que Schröder tem direito como ex-governante.

Há pouco mais de duas semanas, um editorial do jornal Die Tagesspiegel, de Berlim, criticava o “silêncio constrangedor” do antigo chanceler Gerhard Schröder por causa da guerra na Ucrânia. Mas se o silêncio foi constrangedor, quando Schröder decidiu falar, dando uma longa entrevista ao diário norte-americano The New York Times, o resultado ainda foi pior: o antigo chanceler não mostrou quaisquer problemas com os cargos que ocupa nas empresas de energia russas, nem qualquer arrependimento da sua amizade pessoal com o Presidente Vladimir Putin, nem intenção de mudar alguma coisa. “Não faço mea culpa”, declarou. “Não é o meu género.”