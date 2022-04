O legado de Merkel vai ser reavaliado à luz da guerra na Ucrânia

Entrevista a Ursula Weidenfeld, autora do livro Angela Merkel - Retrato de uma Época. A autora explica como funcionou o “método Merkel”: “se tem de agir, age, muitas vezes tarde, muitas vezes sabiamente, mas não leva as coisas até ao fim”.

No livro livro Angela Merkel - Retrato de uma Época (Ed. Casa das Letras) a jornalista Ursula Weidenfeld descreveu o mandato de Angela Merkel através de homens e mulheres que definiram o seu percurso, de sucessos e erros, e explicou o seu modo de decidir e agir. Numa entrevista por video-chamada com o PÚBLICO, Weidenfeld fala da reavaliação que será feita da sua política externa e do que poderá fazer a seguir a escrever a sua auto-biografia.