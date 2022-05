Pentágono diz que líder do exército russo esteve na frente de combate no Donbass

Os EUA revelaram que Valeri Guerassimov esteve na frente de combate no Donbass, mas não confirmaram se o chefe do exército ficou ferido. Um assessor do ministro do Interior da Ucrânia adiantou que Guerassimov estava no grupo de oficiais russos atingidos por uma explosão em Izium.

O chefe do Estado-Maior do Exército russo esteve na semana passada na frente de combate na região do Donbass, referiu esta segunda-feira fonte do Pentágono, sem confirmar os rumores de que Valeri Guerassimov terá sido ferido no leste da Ucrânia.

“O que podemos confirmar, é que sabemos que durante vários dias na semana passada esteve no Donbass”, adiantou um alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que falou sob a condição de anonimato.

Um assessor do ministro do Interior ucraniano, Anton Guerashchenko, referiu no domingo que muitos oficiais russos foram atingidos por uma “explosão” em Izium, no leste da Ucrânia, acrescentando que o general Valeri Guerassimov estava no local.

Mas outro assessor do Ministério do Interior, Viktor Androussiv, afirmou, em declarações à televisão ucraniana, que o general não sofreu ferimentos. “Temos a confirmação de que ele esteve lá, na região de Izium (...). Temos algumas confirmações de que ele não ficou ferido”, referiu.

Segundo noticiaram vários meios de comunicação, Guerassimov esteve na frente de combate, onde inspeccionou as condições no terreno.

As forças russas, depois de terem falhado a tomada de Kiev, concentraram-se nas últimas semanas na região do Donbass, onde procuram controlar as regiões de Donetsk e Lugansk.

A fonte do Pentágono acrescentou ainda que o Exército russo está a fazer “progressos limitados” nos confrontos com os ucranianos na região, considerado o avanço “anémico”. Os russos tomaram o controlo de aldeias que depois perderam para as forças ucranianas, exemplificou, citado pela agência France-Presse (AFP).

O alto funcionário norte-americano sugere que os militares russos estão desmoralizados e que sofrem de um comando desorganizado. O progresso russo no terreno é “muito desigual (…) e em alguns casos, a melhor palavra para o descrever é anémico”, frisou.

As entregas de armas aos ucranianos por parte dos Estados Unidos e aliados ocidentais continuam a decorrer, incluindo material de artilharia pesada, sistemas de radar e ‘drones’ de combate, sublinhou.

Nas últimas 24 horas, cerca de 20 voos com armas dos EUA aterraram perto da Ucrânia, com mais 11 a estarem planeados para as próximas 24 horas, adiantaram fontes do governo norte-americano.