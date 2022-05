Quando células cancerosas e assassinas se beijam, há quem adormeça

É um beijo do sono: quando células naturais assassinas tocam (ou beijam) células do cancro do sangue e lhes roubam uma parte de si, uma certa proteína das cancerosas aparece e põe as assassinas a dormir.

As células naturais assassinas podem ser autênticas belas adormecidas. E tudo acontece através de um beijo trocado com outras células. Já se sabia que as naturais assassinas ficam em contacto com outras células e “roubam” parte da sua membrana – o tal beijo. Agora, uma equipa liderada por Michele Ardolino descobriu que, quando essas naturais assassinas roubam o tal pedaço às do cancro do sangue, uma certa proteína aparece e põe as assassinas a dormir. O efeito? Desliga a sua actividade anticancerígena. Todo este beijo e as suas consequências são relatados na revista científica Science Advances.