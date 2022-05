PCP quer repor montantes e regras de cálculo para os despedimentos

Desde 2012, estas propostas comunistas para reverter algumas regras da troika têm esbarrado sucessivamente no voto contra da direita e do PS.

Para assinalar o 1.º de Maio, o PCP entregou na Assembleia da República, novamente, propostas para repor os montantes e as regras de cálculo nas compensações por despedimento dos trabalhadores assim como para limitar os critérios e requisitos admissíveis para o despedimento colectivo e por extinção do posto de trabalho. Os comunistas propõem ainda acabar com o regime do despedimento por inadaptação e querem dar força executiva às decisões condenatórias da ACT em situações de, por exemplo, falsos recibos verdes.