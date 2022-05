Incêndio no Novo México ameaça dois condados e os habitantes colocados em alerta para serem retirados

Mais de 1000 bombeiros apoiados por máquinas e helicópteros continuavam este domingo a lutar contra o maior incêndio florestal activo nos Estados Unidos. Milhares de moradores dos condados de San Miguel e de Mora, no Novo México, foram aconselhados a prepararem-se para uma possível retirada, enquanto ventos fortes de mais de 105 quilómetros por hora arrastaram as chamas através das florestas secas.

O incêndio queimou pelo menos 300 casas, com a área ardida a crescer de 266 quilómetros quadrados na sexta-feira para mais de 400 quilómetros quadrados este domingo, segundo as autoridades locais. O fogo foi descrito como cerca de 30% contido, mas a sua imprevisibilidade não permite que este número seja fixo. Aguarda-se que a força dos ventos diminua para que os homens e meios destacados possam formar limites que não permitam que as chamas se alastrem mais e criem novas frentes activas.

Os ventos levaram as cinzas pelo ar até Las Vegas, enquanto cerca de 14.000 pessoas, juntamente com os bombeiros, tentavam impedir que o incêndio se aproximasse das suas casas, disse Mike Johnson, porta-voz da equipa de gestão do combate ao incêndio.

“Estamos apenas no início, visto que milhares de pessoas serão afectadas”, disse o vice-presidente do condado de San Miguel, Jesus Romero, enquanto as cinzas giravam em torno da sua casa, no sul de Las Vegas. Questionado se todas as pessoas da cidade seriam instruídas a sair, Romero disse que isso poderia acontecer segunda-feira, quando os ventos deverão mudar e soprar para leste.

O incêndio começou a 6 de Abril, quando uma queima prescrita pelos bombeiros para limpar pequenas árvores e arbustos que podem alimentar incêndios foi declarada fora de controlo. Este fogo acabaria por se fundir com outro há cerca de uma semana. Com o crescimento recente do incêndio, as autoridades actualizaram o cálculo de pessoas a serem retiradas, que passou de 1500 a 2 mil para 3 mil a 4 mil. Segundo Jesus Romero, são sobretudo pessoas que vivem em zonas rurais perto de Las Vegas.

Os incêndios florestais nos Estados Unidos da América queimaram mais do dobro de terras este ano do que no mesmo período de 2021 e cerca de 70% a mais que a média de dez anos, de acordo com o National Interagency Fire Center.