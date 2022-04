Gabriela Sobral: “Os dois grandes produtos da TVI que deram a volta à estação são da Plural”

A carreira da directora de produção e conteúdos da Plural confunde-se com a história da ficção televisiva moderna em Portugal. Não desliga das audiências, apesar de já não ser programadora, e preocupou-se com o combate ao assédio sexual quando há um ano chegou à empresa. “Acho que dei uma boa ajuda à Plural nessa matéria.”

Gabriela Sobral é um nome incontornável da ficção televisiva portuguesa. Esteve na TVI líder de audiências entre 1999 e 2010, como sub-directora de produção e ficção e depois directora adjunta de programas. Daí passou para a SIC, onde foi dirigir a produção, ficção e entretenimento e até chegou a ser co-directora de programas. Após uma pausa, começou 2021 reunida a Cristina Ferreira na Media Capital, desta feita como directora de produção e conteúdos da Plural, onde Piet-Hein Bakker chegou há dois meses para ser director-geral. O caminho de Sobral cruzou-se com o de José Eduardo Moniz quando tinha 29 anos, na extinta produtora MMM do actual director-geral da TVI. É sua discípula assumida, e dizia ao PÚBLICO em 2009: “Tudo o que sei de televisão foi ele que me ensinou”. Agora, estão de novo reunidos e a tentar retirar a longa liderança à SIC.