Gabriela Sobral e Luís Proença dividem direcção de programas da SIC

Luís Proença e Gabriela Sobral são os novos directores de programas da SIC, anunciou o grupo Impresa em comunicado. Proença era já director de Antena, Gestão de Programação e Projectos e Novas Plataformas e Gabriela Sobral era também já membro da direcção de programas da estação.

A nova formação da direcção da estação de Carnaxide entrará em funções a 6 de Março, indica a mesma nota. Gabriela Sobral é um nome conhecido pelo trabalho na ficção nacional desempenhado na TVI (onde foi directora de Produção e Ficção durante 11 anos) e nos últimos anos como parte da Direcção de Programas da SIC - está na estação fundada por Francisco Pinto Balsemão desde 2010, tendo ocupado os cargos de directora de Produção e Coordenação de Projectos e em 2016 como Directora de Conteúdos. Luís Proença foi também membro de direcções na Antena 1 e TSF, editor na SIC Notícias e jornalista no Expresso e no PÚBLICO.

De acordo com o comunicado, os "dois novos directores de programas serão responsáveis pela concepção, desenvolvimento, produção, programação e gestão de todos os conteúdos de entretenimento e ficção televisivos do grupo", abarcando assim também os canais temáticos além da antena do canal generalista original. O presidente do Grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão, é também citado no mesmo comunicado elogiando o "zelo e competência que têm demonstrado ao longo do seu percurso profissional" e o "profundo conhecimento da actividade televisiva".

