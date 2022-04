Sexta na TV: danças com Jobs, Atwood e Assuntos Legais

CINEMA

Steve Jobs

AMC, 22h10

Danny Boyle dirige este biopic sobre Steve Jobs, co-fundador e presidente executivo da Apple. Michael Fassbender e Kate Winslet entram no elenco (em papéis que lhes valeram nomeações para os Óscares), ao lado de Seth Rogen, Jeff Daniels e John Steen.

A Origem

AXN, 1h21

Dom Cobb é um ladrão de ideias e um espião de topo. A sua especialidade é entrar na mente das pessoas e extrair-lhes segredos durante o sono. Agora, tem uma missão ainda mais complexa para cumprir: implantar uma ideia na mente de alguém. Com argumento e realização de Christopher Nolan, um thriller de acção com Leonardo DiCaprio, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard e Ken Watanabe. Das oito nomeações que recebeu para os Óscares, colheu quatro estatuetas em categorias técnicas.

SÉRIE

Assuntos Legais

RTP2, 22h03

Estreia. Inspirada na experiência real de um advogado, Christian Schertz, a série alemã passa-se na Berlim de hoje e envolve política, justiça e notícias falsas. É protagonizada por Lavinia Wilson no papel uma advogada de sucesso que, à medida que vai tratando de casos e protegendo clientes de campanhas de difamação, descobre algo que a enreda numa perigosa malha de intrigas e ligações.

DANÇA

Danças na Cidade

RTP2, ao longo do dia

Durante este Dia Mundial da Dança, o canal vai debitando os quatro segmentos em que coreógrafos portugueses criam ou adaptam as suas obras a “palcos” do património arquitectónico de Lisboa. O Museu Nacional de Arte Antiga acolhe Antes de Tudo, o Mais, de Daniel Gorjão (às 10h48); o Palácio Foz, Sucesso Inevitável de Acontecimentos, de Tânia Carvalho (12h57); o Mosteiro dos Jerónimos, Dueto Symphony of Sorrows, de Miguel Ramalho (21h22); o Palácio Nacional da Ajuda, Dueto Snow, de Luís Marrafa (22h48). Realizadas por Márcio Simões, estas curtas de dança nascem de uma parceria entre a estação pública e a Companhia Nacional de Bailado.

ENTREVISTA

Todas as Palavras

RTP3, 20h

“Escrevo sobre o que me provoca ansiedade” é uma das citações a extrair desta entrevista feita por Ana Daniela Soares a uma das maiores figuras da literatura mundial: Margaret Atwood, que a revista The New Yorker descreveu como “a “profeta das distopias”, que é candidata crónica ao Nobel e que escreveu, entre dezenas de outros livros, A História de Uma Serva.

DOCUMENTÁRIOS

Histórias do Fado

RTP1, 11h24

Carminho percorre as ruas de Lisboa, com paragem na Taverna do Embuçado e outros locais que fazem parte da sua história como fadista. É o primeiro episódio da série documental que mapeia a cidade ao ritmo do fado. Camané, Ricardo Ribeiro, Mário Pacheco, Hélder Moutinho, Gaspar Varela, Teresinha Landeiro e João Filipe são os guias que se seguem neste “roteiro emocional da noite de fado lisboeta”, nas palavras dos autores, Ana Martins, Catarina Pinheiro, Francisco Borges, Francisco Andrade, Nuno Peleira e João Afonso (os dois últimos, também realizadores).

Conspirações por Decifrar

RTP2, 20h35

Terá o braço-direito de Hitler sido secretamente substituído por um sósia? Eis a tese em análise no primeiro de dez episódios em que especialistas de várias áreas (re)examinam provas para esmiuçar mistérios e teorias de conspirações, sejam o desaparecimento da aviadora Amelia Earhart, a genuinidade do Sudário de Turim ou as causas da morte do explorador Robert Falcon Scott e da sua equipa no regresso da expedição ao Pólo Sul.

Batida de Lisboa

TVCine Edition, 22h

Realizado por Rita Maia e Vasco Viana e vencedor do prémio Indie Music no IndieLisboa 2019, Batida de Lisboa toma o pulso à cidade e aos subúrbios através dos ritmos que emanam da sua multiculturalidade, recolhendo sons de músicos novos e veteranos de várias origens.

Mussolini, o Imperador Fascista

História, 22h15

Estreia de um documentário em duas partes que retrata o ditador italiano Benito Mussolini, recorrendo a testemunhos de quem viveu sob o seu jugo e a comentários da historiadora Marie-Anne Matard-Bonucci. Fundador do Partido Nacional Fascista, o autoproclamado “Il Duce” estabeleceu-se no poder em 1922. Três anos depois, abolia quaisquer traços de democracia e instaurava um Estado totalitário, com tentáculos opressivos que iam da intensidade dos discursos à acção da polícia política. Aliado da Alemanha de Hitler durante a II Guerra Mundial, seria executado sumariamente meses antes do fim do conflito, em Abril de 1945, às mãos de comunistas que o capturaram quando tentava fugir.