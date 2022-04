Estados Unidos acusam Rússia de planear falso referendo de independência em Kherson

Embora as tropas russas tenham sido expulsas do norte da Ucrânia no mês passado, ainda estão fortemente presentes no leste e ainda controlam territórios do sul que tomaram em Março. Para os EUA, “a comunidade internacional deve deixar claro que tal referendo nunca será reconhecido como legítimo.”

Os Estados Unidos acusaram esta quinta-feira a Rússia de planear organizar falsos referendos de independência nos territórios ocupados na Ucrânia, como é o caso de Kherson, no sul do país​. Mais de dois meses depois do começo da invasão que destruiu dezenas de cidades, mas não conseguiu controlar a capital Kiev, a Rússia está agora a tentar controlar as províncias do leste numa batalha que o Ocidente vê como um ponto de viragem decisivo na guerra.

Os representantes norte-americanos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa revelaram que o Kremlin pode tentar organizar “referendos falsos” nas áreas sul e leste que capturou desde o começo da invasão, usando “uma cartilha desgastada que inclui alguns dos capítulos mais sombrios da história”.

“Estes referendos falsificados e ilegítimos serão, sem dúvida, acompanhados por uma onda de abusos contra aqueles que procuram opor-se ou minar os planos de Moscovo”, afirmou o grupo. “A comunidade internacional deve deixar claro que tal referendo nunca será reconhecido como legítimo.”

Esta quarta-feira, o jornal independente Medusa avançou que a Rússia estaria a planear avançar com referendos nas cidades do Leste da Ucrânia​, citando fontes próximas do Kremlin. A ideia já tinha sido avançada anteriormente por Moscovo, mas ganha novamente força.

Os referendos vão ser realizados em Donetsk e Lugansk, em meados de Maio. Está também em cima da mesa um referendo em Kherson, no sul do país, onde Kiev tinha alertado poder acontecer, esta quarta-feira, uma encenação de uma consulta da população para a criação de uma região separatista.

Explosões em Kherson

Nesta quinta-feira, a Ucrânia disse que foram registadas, durante a noite, explosões na cidade de Kherson, no sul do país, a única capital regional que a Rússia capturou até agora. As tropas russas terão usado gás lacrimogéneo para afastar multidões pró-ucranianas e estarão agora a bombardear as regiões circundantes e a atacar as cidade de Mykolaiv e Kryvyi Rih.

O Estado-Maior da Ucrânia disse que a Rússia também está a intensificar o principal ataque militar no leste e que pretende controlar totalmente as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e de Lugansk. “O inimigo está a aumentar o ritmo da operação ofensiva. Os ocupantes russos estão a atacar em quase todas as direcções”, disse.

Além disso, as autoridades militares da Federação Russa que estão a governar a província de Kherson anunciaram que a região vai começar a usar o rublo russo a partir do dia 1 de Maio.

Em declarações à agência noticiosa russa RIA Novosti, Kirill Stremousov, vice-presidente da “administração militar e civil de Kherson”, explicou que haverá um período de transição de quatro meses, durante os quais se poderá usar tanto o rublo como a hryvnia ucraniana.