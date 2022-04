Ocupada pela Rússia, província ucraniana de Kherson vai começar a usar o rublo a partir de Maio

Autoridades militares que governam a cidade portuária dizem que a adopção da moeda russa vai ajudar a combater a “ideologia do nazismo ucraniano”.

As autoridades militares da Federação Russa que estão a governar a província de Kherson, no Sul da Ucrânia, anunciaram que a região vai começar o rublo russo a partir do dia 1 de Maio.

Em declarações à agência noticiosa russa RIA Novosti, Kirill Stremousov, vice-presidente da “administração militar e civil de Kherson”, explicou que haverá um período de transição de quatro meses, durante os quais se poderá usar tanto o rublo como a hryvnia ucraniana.

Stremousov, um ucraniano pró-russo, defendeu que a medida vai contribuir para que Kherson nunca mais volte ao “controlo da Ucrânia nazi”.

“A região de Kherson vai desenvolver-se economicamente. Kiev não vai poder continuar a impor as suas políticas nazis na nossa terra, destinadas a destruir o povo e a identidade”, disse, citado pela Europa Press.

“Kherson vai desenvolver-se e converter-se numa região florescente, na qual não haverá lugar para a ideologia do nazismo ucraniano”, insistiu Stremousov.

A Rússia anunciou na terça-feira que assumiu o controlo total da região envolvente da cidade portuária de Kherson, um importante ponto estratégico do território ucraniano, com acessos ao mar Negro, ao mar de Azov, ao rio Dniepre, à península da Crimeia e às regiões separatistas do Leste da Ucrânia.