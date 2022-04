Bloco de Esquerda volta a apresentar projecto de lei para tornar violação num crime público

O Bloco de Esquerda (BE) deu esta quarta-feira entrada no Parlamento a um projecto de lei que consagra os crimes de violação, de coacção sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência como crimes públicos. O projecto, a que o PÚBLICO teve acesso, será apresentado pela deputada Joana Mortágua no período de declarações políticas do plenário da Assembleia da República desta tarde.