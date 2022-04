Adiamento do SEF: Governo pede “diálogo com sentido de Estado” sem falar em datas

Com o voto do PS, PSD e Bloco, será aprovado na sexta-feira o adiamento sem data da reestruturação do serviço.

Foi entre os pedidos de reversão da extinção do SEF e o de que o Governo acompanhe o processo com toda a cautela que se fez a discussão da proposta do executivo para adiar o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas é um adiamento sem perspectiva de data aquele que vai ser aprovado na sexta-feira, e nem mesmo o ministro da Administração Interna fez qualquer referência ao calendário.