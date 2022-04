Chega e PCP propõem reversão da extinção do SEF

Dos extremos do plenário vem a mesma proposta, embora com argumentos diferentes: reverter a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) assim como a dispersão das suas atribuições policiais pela PSP, GNR e PJ, e das competências administrativas para o Instituto dos Registos e Notariado e para o Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA).​ As bancadas parlamentares do PCP e do Chega entregaram projectos de lei no final da passada semana que revogam a reestruturação do SEF, e repõem a sua estrutura orgânica, as suas atribuições e o seu estatuto jurídico e operacional - no mesmo dia em que o ministro da Administração Interna garantia que a extinção vai mesmo para a frente.