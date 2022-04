Oito em cada dez europeus terão tido covid-19

A Comissão Europeia estima que entre 60% e 80% da população da União Europeia já tenha sido infectada com o SARS-CoV-2, numa altura em que os Estados-membros entram numa fase de pós-emergência, em que a notificação em massa dos casos já não é necessária.

“Estima-se que entre 60% e 80% da população da UE já tenha tido covid-19”, disse a comissária da Saúde da UE, Stella Kyriakides, em conferência de imprensa.

A agência de saúde pública da UE afirma que os casos registados até agora cobrem cerca de 30% da população europeia. Se a estes números forem adicionadas as infecções que não foram contabilizadas oficialmente, o número de casos pode chegar a 350 milhões, cerca de 77% da população europeia.

Vacinar crianças

Com a queda recente nas infecções e mortes relacionadas com a covid-19, a UE está agora a afastar-se da estratégia dos testes em massa e da notificação de casos diários ou semanais, disse Kyriakides. Mas, como é provável que novos surtos de covid-19 continuem a surgir e a gerar mutações do vírus, os países devem estar preparados para voltar a um possível estado de emergência e aumentar as campanhas de vacinação, pediu.

Num documento em que descreve a estratégia para a fase pós-emergência da pandemia, Bruxelas instou os governos a continuarem a apelar a quem não foi vacinado que o seja, especialmente as crianças, antes do início do novo período escolar no Outono.

As taxas de imunização estão abaixo de 15% nas crianças entre os cinco e os nove anos — abaixo desta faixa etária, as vacinas contra a covid-19 não foram ainda autorizadas na Europa. Este valor é muito inferior à taxa de imunização dos adolescentes de 15 a 17 anos, que chega aos 70%, diz o documento.

A Comissão também poderá apoiar o desenvolvimento de novos medicamentos contra a doença, especialmente antivirais que são mais fáceis de armazenar e administrar. A UE “explorará as possibilidades de apoiar projectos relacionados com o desenvolvimento de antivirais”, disse.

Os medicamentos antivirais contra a covid-19 desenvolvidos pelas norte-americanas Pfizer e Merck foram aprovados na União Europeia. No entanto, o seu uso tem sido limitado devido a uma série de razões, incluindo a desaceleração da pandemia, os preços altos e os complicados procedimentos nacionais para os prescrever.

A Comissão Europeia também vai apoiar o desenvolvimento da próxima geração de vacinas contra a covid-19, que se espera que ofereçam uma protecção mais robusta e duradoura contra a infecção ou transmissão.